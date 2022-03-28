Загроза вторгнення Білорусі: ЗМІ лукашенка почали розгойдувати нову тему

У Білорусі вирішили звинуватити Україну в знищенні села Хатинь 1943-го року

Попри те, що Мінськ всіляко спростовує можливість вступу у війну в Україні, можливість залучення армії Білорусі до військової агресії росії все ж таки зберігається. Проте жодних наступальних дій з боку Волинського/Поліського операційних районів не зафіксовано.

Відповідну інформацію "Телеграф" дізнався із джерел у Міністерстві оборони України.

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Згідно з джерелом, у Мінську почали проводити антиукраїнську пропаганду: активізувалося поширення у ЗМІ, державних установах та навчальних закладах Білорусі антиукраїнської риторики. Швидше за все, така пропаганда спрямована на створення образу "неонацизму в Україні", щоб надалі виправдати залучення білоруської армії до російської "спеціальної військової операції" в Україні.

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В рамках цієї пропаганди поширюється інформація, що до знищення села Хатинь у Мінській області у 1943 році прив’язують т.зв. "118 український націоналістичний батальйон". Нагадаємо, що 22 березня 1943 року німецьким каральним загоном і особливим батальйоном СС "Дірлевангер" у якості помсти за вбивство кількох німецьких військовослужбовців було вбито і спалено живцем всіх жителів села. Щодо ролі у цьому 118-го батальйону шуцманшафту (тобто підрозділу колабораціонистів, створеного у Києві) тривають суперечки істориків, натомість фактом є те, що останнім часом діяльність згаданого підрозділу стала предметом інструменталізації історії та пропаганди з боку російських медіа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент російської федерації Володимир Путін хоче організувати вторгнення Білорусі в Україну, щоб повністю розгромити або серйозно послабити українську армію, адже завдяки цьому кремль зможе отримати повну владу над республікою.