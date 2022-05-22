"Иностранные журналисты" на оккупированой Херсонщине оказались жителями россии: подробности
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Россияне продолжают врать про ситуацию в Украине
"Иностранные журналисты", посетившие оккупированную Херсонскую область, оказались любителями кровавого диктатора владимира путина. "Представители СМИ" уже долгое время живут в россии.
На это обратил внимание российский журналист Илья Шепелин в Twitter.
Шепелин рассказал, что оба "иностранных" журналиста Томас Репер и Джон Дуган не работают в СМИ, а являются обычными блогерами, которые делают комплиментарные записи про президента рф владимира путина.
"Первый канал показал сюжет о том, как оккупированную Херсонскую область посетили восхищенные "иностранные журналисты". На деле же этими "журналистами" оказались блогеры-фанаты-Путина, много лет живущие в России, — Томас Репер и Джон Дуган, которые ни в каких СМИ не работают", — написал Шепелин.
В россии на постоянной основе распространяют фейки про Украину, иногда дипломаты рф цинично врут на уровне ООН. Добавим, что россияне сами развенчивают фейки российских пропагандистов.