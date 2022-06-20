лукашенко поразил хамством во время обеда с чиновниками (видео)

Шпиц залез на стол во время обеда, а снять его оттуда никто не осмелился

Белорусский диктатор александр лукашенко после совещания по вопросам сельского хозяйства устроил обед с чиновниками и посадил своего шпица Умку на стол.

Как видно на кадрах, которые были обнародованы телеграм-каналом "Пул первого", пес сидел по время обеда прямо на столе среди тарелок и приборов.

Примечательно, что лукашенко не обратил на это внимание, а поэтому остальные чиновники тоже проигнорировали то, что домашний питомец находится там, где его быть не должно.

Обед состоялся после собрания в Александрии с участием председателей облисполкомов и ученых, которые обсуждали планы по увеличению урожая озимого ячменя и поставил цель на производство 9-10 млн тонн зерна ежегодно.

Как сообщалось ранее, лукашенко недавно заявил, что Польша якобы имеет какие-то планы на западную Украину, что грозит Беларуси "окружением", также он пригрозил нанести удар по Киеву, если Украина нанесет удар по Мозырю.

Кроме того, до этого он говорил, что готов если понадобится начать войну с Западом за часть украинской территории.