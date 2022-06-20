лукашенко вразив хамством під час обіду з чиновниками (відео)

Шпіц заліз на стіл під час обіду, а зняти його звідти ніхто не наважився

Білоруський диктатор олександр лукашенко після наради з питань сільського господарства влаштував обід з чиновниками та посадив свого шпіца Умку на стіл.

Як видно на кадрах, оприлюднених телеграм-каналом "Пул першого", пес сидів під час обіду прямо на столі серед тарілок та приладів.

Примітно, що лукашенко не звернув на це уваги, а тому решта чиновників теж проігнорувала те, що домашній вихованець перебуває там, де його не повинно бути.

Обід відбувся після зборів в Олександрії за участю голів облвиконкомів та науковців, які обговорювали плани щодо збільшення врожаю озимого ячменю та поставив за мету виробництво 9-10 млн тонн зерна щорічно.

Як повідомлялося раніше, лукашенко нещодавно заявив, що Польща нібито має якісь плани на західну Україну, що загрожує Білорусі "оточенням", також він пригрозив завдати удару по Києву, якщо Україна завдасть удару по Мозирю.

Крім того, до цього він говорив, що готовий якщо знадобиться розпочати війну із Заходом за частину української території.