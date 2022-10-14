Президент Таджикистана публично отчитал путина: видео

Таджикистан хочет отношения к себе, как к равному партнеру

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон упрекнул российского диктатора владимира путина за то, что россия не проявляет равного отношения к странам бывшего СССР.

Об этом он рассказал во время выступления на саммите "Центральная Азия – россия" в Астане 14 октября, а его слова приводит издание Inform Buro. Рахмон обратился персонально к путину и призвал его не вести политику в отношении стран Центральной Азии, как к странам бывшего Советского Союза.

"Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию", — сказал он.

В частности он отметил, что россия не проявляет равного отношения в продовольственном сотрудничестве и развитии товарооборота, а также напомнил, что на проведение форума в Таджикистане им пришлось "умалять" россиян, чтобы те присутствовали хотя бы на уровне заместителя министра.

"Мы что, так поступаем? Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались?", — сказал он.

Рахмон добавил, что Таджикистан хочет, чтобы его уважали и чтобы к нему не относились как к бывшему СССР. При этом он повторил, что считает россию главным стратегическим союзником.

Напомним, путин в Астане тоже сделал ряд новых громких заявлений, которые касались ударов по Украине, мобилизации и зернового соглашения.