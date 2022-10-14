Президент Таджикистану публічно відчитав путіна: відео

Таджикистан хоче ставлення до себе як до рівного партнера

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон дорікнув російському диктатору володимиру путіну за те, що росія не виявляє рівного ставлення до країн колишнього СРСР.

Про це він розповів під час виступу на саміті "Центральна Азія — росія" в Астані 14 жовтня, а його слова наводить видання "Inform Buro". Рахмон звернувся персонально до путіна і закликав його не вести політику щодо країн Центральної Азії як до країн колишнього Радянського Союзу.

"Як і зараз, ми були свідками того, що не було уваги малим республікам, малим народам. Не враховувалися традиції, звичаї. Не надали підтримки розвитку", — сказав він.

Зокрема він зазначив, що росія не виявляє рівного відношення у продовольчій співпраці та розвитку товарообігу, а також нагадав, що на проведення форуму в Таджикистані їм довелося "зменшувати" росіян, щоб ті були присутні хоча б на рівні заступника міністра.

"Ми що, так робимо? Нас не 100-200 мільйонів. Але ми хочемо, щоб нас поважали. Де ми щось порушили? Десь не так привіталися?", — сказав він.

Рахмон додав, що Таджикистан хоче, щоб його поважали і щоб не ставилися до нього як до колишнього СРСР. При цьому він повторив, що вважає росію головним стратегічним союзником.

Нагадаємо, путін в Астані теж зробив низку нових гучних заяв, які стосувалися ударів по Україні, мобілізації та зернової угоди.