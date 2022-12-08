Узбекистан вслед за Казахстаном красиво "послал" россию

россия хотела прокачивать газ в Китай через Казахстан и Узбекистан

Узбекистан вслед за Казахстаном отверг идею "газового союза" с россией, поскольку это может ставить под угрозу его национальные интересы.

Как сообщает Reuters, министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, что если его страна и будет поставлять газ из россии, то на основании коммерческих контрактов, а не в рамках какого-либо союза.

"Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ", — отметил он.

Узбекистан частично зависит от поставок газа извне, в частности из-за наступления холодов ему пришлось остановить прокачку 6 миллионов кубометров газа в день в Китай.

В кремле накануне предложили соседям прокачивать российский газ через Центральную Азию по газопроводу в Китай. Казахстан идею сразу отверг, заявив, что не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций.

Реакция министра Узбекистана также говорит о том, что идея их не очень впечатлила.

Напомним, россия после начала вторжения начала испытывать проблемы со своими традиционными союзниками из стран бывшего СССР. Тот же Казахстан в последнее время старается дистанцироваться от россии, из-за чего российские пропагандисты уже начали вопить, что там якобы завелись "нацисты".

Премьер Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном тоже, похоже, усомнился в россии и возглавляемом ею военном союзе ОДКБ, из-за чего не недавнем саммите организации даже не было согласовано итоговое заявление.