Узбекистан слідом за Казахстаном красиво "послав" росію

росія хотіла прокачувати газ до Китаю через Казахстан та Узбекистан

Узбекистан слідом за Казахстаном відкинув ідею "газового союзу" з росією, оскільки це може ставити під загрозу його національні інтереси.

Як повідомляє Reuters, міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов, що якщо його країна і постачатиме газ із росії, то на підставі комерційних контрактів, а не в рамках якогось союзу.

"Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ", — зазначив він.

Узбекистан частково залежить від постачання газу ззовні, зокрема через настання холодів йому довелося зупинити прокачування 6 мільйонів кубометрів газу на день до Китаю.

У кремлі напередодні запропонували сусідам прокачувати російський газ через Центральну Азію газопроводом до Китаю. Казахстан ідею відразу відкинув, заявивши, що не дозволить використати свою територію для обходу західних санкцій.

Реакція міністра Узбекистану також говорить про те, що їх ідея не дуже вразила.

Нагадаємо, росія після початку вторгнення почала відчувати проблеми зі своїми традиційними союзниками з країн колишнього СРСР. Той же Казахстан останнім часом намагається дистанціюватися від росії, через що російські пропагандисти вже почали кричати, що там нібито завелися "нацисти".

Прем’єр Вірменії на тлі загострення конфлікту з Азербайджаном теж, схоже, засумнівався в росії і військовому союзі ОДКБ, який вона очолює, через що на нещодавньому саміті організації навіть не було погоджено підсумкову заяву.