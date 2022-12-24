Сын лукашенко пристроился к МКС: в сети смеются

лукашенко-младший "пристыковал" корабль "Союз" к МКС

Белорусский диктатор александр лукашенко вновь отправился в россию и на этот раз посетил центр подготовки космонавтов в Звездном городке возле Москвы.

Как информирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, вместе с лукашенко в центр прибыл и его сын Николай, который даже посидел за тренажером по стыковке корабля "Союз" к МКС.

Как видно на видео сам диктатор отрабатывать стыковку не захотел.

Новоиспеченные "космонавты" не остались без внимания в сети. В частности журналист Александр Невзоров предположил, что Беларуси понадобится также отдельный космос.

"Прежде чем Беларусь станет космической державой для нее необходимо создать отдельный, чисто белорусский космос. Желательно, чтобы он располагался на той высоте, куда легко долетает трактор МТЗ-50", — написал он в своем телеграм-канале.

Другие пользователи тоже вставили свои комментарии по поводу события.

Напомним, что ранее директор Института мировой политики Евгений Магда высказал "Телеграфу" мнение о том, зачем путину сейчас нужен лукашенко.