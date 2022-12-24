Син лукашенка прилаштувався до МКС: у мережі сміються

лукашенко-молодший "пристикував" корабель "Союз" до МКС

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову вирушив до росії та цього разу відвідав центр підготовки космонавтів у Зоряному містечку біля Москви.

Як інформує журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, разом із лукашенком до центру прибув і його син Микола, який навіть посидів за тренажером зі стикування корабля "Союз" до МКС.

Як видно на відео, сам диктатор відпрацьовувати стикування не захотів.

Нові "космонавти" не залишилися поза увагою в мережі. Зокрема, журналіст Олександр Невзоров припустив, що Білорусі знадобиться також окремий космос.

"Перш ніж Білорусь стане космічною державою, для неї необхідно створити окремий, суто білоруський космос. Бажано, щоб він розташовувався на тій висоті, куди легко долітає трактор МТЗ-50", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Інші користувачі також вставили свої коментарі щодо події.

Нагадаємо, що раніше директор Інституту світової політики Євген Магда висловив "Телеграфу" думку про те, навіщо путін зараз потребує лукашенка.