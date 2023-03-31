Насмотрелись на боевиков "ЛДНР" ? В Казахстане любители СССР объявили о независимости (видео)

Полицейские уже проводят проверку по данному факту

В Казахстане некоторые, видимо насмотревшись на боевиков из так называемой "ДНР", которых признают только страны наподобие КНДР, решили встать на путь сепаратизма. Там уже образовался целый "народный совет", объявивший о своей "независимости".

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, в городе Петропавловск, что на севера Казахстана любители СССР создали народный совет трудящихся и объявили о своей независимости от страны. Из заявления были запечатлены на видео.

Выступающие представляются "трудящимися жителями города Петропавловска" и заявляют о своем недоверии "всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами". Причиной они указывают "фиктивность" правовой основы "корпорации Республики Казахстан" "ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа".

"Мы вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска СКО ввиду фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан, ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также по причине недееспособности и бесчестия ее агентов, заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет", — заявила женщина на распространяемы видеокадрах.

На произошедшее уже успели отреагировать правоохранители. Против сепаратистов из так называемого народного совета Северного Казахстана было возбуждено уголовное дело.

"Данная информация (о сепаратизме – Ред.) зарегистрирована у нас в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, проводятся следственно-оперативные мероприятия", — передают местные СМИ слова представителей полиции.

Ранее мы писали, что кремль раздувает сепаратизм в Азербайджане для реализации крымского сценария.