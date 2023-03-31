Надивилися на бойовиків "ЛДНР"? У Казахстані любителі СРСР оголосили про незалежність (відео)

Поліцейські вже проводять перевірку за цим фактом

У Казахстані деякі, мабуть, надивившись на бойовиків з так званої "ДНР", яких визнають лише країни на кшталт КНДР, вирішили стати на шлях сепаратизму. Там уже утворилася ціла "народна рада", яка оголосила про свою "незалежність".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, у місті Петропавловськ, що на півночі Казахстану любителі СРСР створили народну раду трудящих та оголосили про свою незалежність від країни. Їх заяви було знято на відео.

Виступаючі представляються "трудящими жителями міста Петропавловська" і заявляють про свою недовіру "усім засновникам та службовцям системи управління нашим надбанням та ресурсами". Причиною вони вказують "фіктивність" правової основи "корпорації Республіки Казахстан" "через створення несприятливих умов життя народу".

"Ми вільний і вільний народ, чоловіки і жінки, трудящі жителі міста Петропавловська СКО через фіктивність правової основи корпорації Республіки Казахстан, через створення несприятливих умов для життя народу, а також через недієздатність і безчестя її агентів, заявляємо повну недовіру всім засновникам управління нашим надбанням і ресурсами. Ми, народ, проголошуємо свою незалежність, самостійність і суверенітет", — заявила жінка на відеокадрах, що розповсюджуються.

На те, що сталося, вже встигли відреагувати правоохоронці. Проти сепаратистів із так званої народної ради Північного Казахстану було порушено кримінальну справу.

"Ця інформація (про сепаратизм – Ред.) зареєстрована у нас у департаменті поліції Північно-Казахстанської області, проводяться слідчо-оперативні заходи", - передають місцеві ЗМІ слова представників поліції.

Раніше ми писали, що кремль роздмухує сепаратизм в Азербайджані для реалізації кримського сценарію.