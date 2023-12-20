Москва уколола Армению из-за Карабаха: Пашинян с ответом медлить не стал

Две страны обменялись упреками

Россия обвинила Армению в том, что якобы из-за нее был нарушен договор по Карабаху, после чего получила жесткий ответ премьера страны Никола Пашиняна.

Как сообщает "Новости-Армения", заявление Пашиняна появилось после того, как накануне представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что договоренности между Азербайджаном и Арменией были не выполнены в основном из-за Еревана.

"То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны находиться в укрытиях?", — спросил он и предложил внимательно прочитать, "кто и какие обязанности не выполнил".

Он напомнил, что Россия направляла своих миротворцев для защиты гражданского населения, о чем было указано в решении федерального собрания.

"Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?", — спросил он.

Как сообщалось ранее, операция Азербайджана по ликвидации вооруженных формирований в Карабахе началась 19 сентября 2023 года, а закончилась менее чем через сутки. В результате этого непризнанное государство "НКР" фактически перестало существовать, а Пашинян сказал, что в присутствии российских базах в Армении больше нет никаких преимуществ.

Напомним, ранее мы писали о том, что после капитуляции Карабаха ряд политических организаций в Армении потребовали подать заявку в ЕС и выйти из ОДКБ. В целом же отношения между Ереваном и Москвой существенно ухудшились.