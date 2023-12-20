Москва вколола Вірменію через Карабах: Пашинян з відповіддю зволікати не став

Дві країни обмінялися докорами

Росія звинуватила Вірменію в тому, що нібито через неї було порушено договір щодо Карабаху, після чого отримала жорстку відповідь прем’єра країни Нікола Пашиняна.

Як повідомляє "Новини-Вірменія", заява Пашиняна з’явилася після того, як напередодні представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що домовленості між Азербайджаном та Вірменією були не виконані переважно через Єреван.

"Тобто у тристоронній заяві від 9 листопада написано, що Азербайджан має напасти на Нагірний Карабах, а російські миротворці в цей час мають перебувати в укриттях?", — запитав він і запропонував уважно прочитати, "хто і які обов’язки не виконав".

Він нагадав, що Росія направляла своїх миротворців для захисту цивільного населення, про що було зазначено у вирішенні федеральних зборів.

"Де зараз громадянське населення Нагірного Карабаху?", — Запитав він.

Як повідомлялося раніше, операція Азербайджану з ліквідації збройних формувань у Карабаху розпочалася 19 вересня 2023 року, а закінчилася менш ніж за добу. Внаслідок цього невизнана держава "НКР" фактично перестала існувати, а Пашинян сказав, що у присутності російських баз у Вірменії більше немає жодних переваг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після капітуляції Карабаху низка політичних організацій у Вірменії вимагала подати заявку до ЄС та вийти з ОДКБ. Загалом відносини між Єреваном і Москвою істотно погіршилися.