Большинство россиян с ноября не смогут попасть в США: в чем причина

Вакцинированные "Спутником" россияне не смогут попасть в США.

На фоне наступления эпидсезона и распространения штамма "Дельта", США меняют правила для въезда в страну. Так с ноября в Штаты смогут попасть только те иностранцы, которые были вакцинированы средствами одобренными ВОЗ и профильным ведомством США (FDA).

Об этом сообщает The Washington Post.

В настоящее время FDA одобрило вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

В ВОЗ список немного шире: кроме вышеперечисленных средств туда также попали AstraZeneca (включая Covishield) и китайские Sinopharm и Sinovac.

Из этого следует, что люди, которые прошли курс вакцинации российскими вакцинами, включая "Спутник V", в США попасть более не смогут.

До последнего времени в США не было запретов на посещение страны путешественниками из России, ведь для въезда было необходимо просто предоставить негативный тест на COVID-19.

Впрочем, Россия не является единственной страной, которая применяет "Спутник", всего в мире было закуплено около 448 миллионов доз этой вакцины. Это значит, что и им въезд в Штаты будет закрыт.

Согласно данным из открытых источников в РФ в настоящее время зарегистрированы и применяются только вакцины местного производства ("Спутник" и "ЭпиВакКорона"). Впрочем, WP отмечает, что многие туроператоры предлагают более состоятельным гражданам съездить в другие страны, например в Сербию, и там получить прививки более популярными средствами.

Как сообщалось ранее, в Минздраве рассказали, как вакцинированные и невакцинированные люди переносят штамм "Дельта", и чем симптомы отличаются от инфицирования изначальным штаммом.