Більшість росіян з листопада не зможуть потрапити в США: в чому причина

Вакциновані "Супутником" росіяни не зможуть потрапити в США.

На тлі настання епідсезону і поширення штаму "Дельта", США змінюють правила для в’їзду в країну. Так з листопада в Штати зможуть потрапити тільки ті іноземці, які були вакциновані засобами схваленими ВООЗ і профільним відомством США (FDA).

Про це повідомляє The Washington Post.

В цей час FDA схвалив вакцини Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

У ВООЗ список трохи ширше: крім перерахованих вище засобів туди також потрапили AstraZeneca (включаючи Covishield) і китайські Sinopharm і Sinovac.

З цього випливає, що люди, які пройшли курс вакцинації російськими препаратами, включаючи "Супутник V", в США потрапити більш не зможуть.

До останнього часу в США не було заборон на відвідування країни мандрівниками з Росії, адже для в’їзду було необхідно просто надати негативний тест на COVID-19.

Втім, Росія не є єдиною країною, яка застосовує "Супутник", всього у світі було закуплено близько 448 мільйонів доз цієї вакцини. Це означає, що і їм в’їзд в Штати буде закритий.

Згідно з даними з відкритих джерел в РФ зараз зареєстровані та застосовуються тільки вакцини місцевого виробництва ("Супутник" і "ЕпіВакКорона"). Втім, WP зазначає, що багато туроператорів пропонують більш заможним громадянам з’їздити в інші країни, наприклад в Сербію, і там отримати щеплення більш популярними засобами.

Як повідомлялося раніше, в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як вакциновані та невакциновані люди переносять штам "Дельта", і чим симптоми відрізняються від інфікування початковим штамом.