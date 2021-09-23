Які симптоми Дельта-штаму коронавіруса і як він вплинув на хід пандемії

Наскільки небезпечний дельта-варіант і як його діагностувати?

Багато разів говорилося про те, що поява коронавіруса типу "Дельта" змінила хід пандемії. Він більш заразний, ніж попередні варіанти, і швидко став домінуючим варіантом у всьому світі. А оскільки вакцини проти нього менш ефективні, необхідність в повторних вакцинаціях також стала предметом обговорення.

Недавня стаття на сайті Aljazeera розповідає про те, чи змінилися симптоми коронавірусної інфекції при появі дельта-варіанту. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Нове дослідження показало, що симптоми інфекції дещо змінилися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, найбільш поширеними симптомами дельта штаму COVID є:

Новий або постійний кашель. Лихоманка або підвищення температури. Втрата нюху або смаку. Втома.

Важливо розуміти весь спектр симптомів захворювання

Дослідження загальних симптомів COVID, що проводилися раніше, показали, що у повністю вакцинованих людей, можуть спостерігатися:

Головний біль Нежить Чхання Біль в горлі Втрата запаху

Для тих, хто не вакцинувався, п’ятьма основними симптомами можуть бути:

Головний біль. Біль в горлі. Нежить Лихоманка. Постійний кашель.

Очевидно, що тестування будуть продовжені і, в разі необхідності, людей відправлятимуть на ізоляцію. Тому важливо розуміти весь спектр симптомів захворювання дельта-штамом.

Соціальні мережі, як джерело інформації і дезінформації

Ми живемо в світі, де у кожного є своя думка, якою можна миттєво поділитися з мільйонами людей по всьому світу через соціальні мережі. Це може бути корисно при отриманні фактичної інформації. Люди можуть поглянути на якусь подію як би зсередини. Зовсім недавно це допомогло пролити світло на скрутне становище жінок в Афганістані. Однак в той же час соціальні мережі можуть використовуватися для поширення історій, що містять неточності, а в разі вакцин COVID-19 — дезінформацію.

Спотворення інформації про вакцини — частина теорії змови

Ніколи ще вакцини не викликали таких розбіжностей, як сьогодні.

Складно не розуміти важливість вакцин. З моменту їх створення вони врятували життя мільйонів людей в усьому світі і несуть відповідальність за викорінення таких хвороб, як віспа, і значне зниження захворюваності на поліомієліт.

Нові технології і їх противники

Відносно нова технологія мРНК використовується в деяких вакцинах проти COVID-19. В даний час цю технологію досліджують в надії, що вона може допомогти покласти край ще й іншим захворюванням, таким як малярія.

Завжди були люди, які виступали проти вакцин. І у них є свої шанувальники, які аплодують їм і агітують інших людей не вакцинуватися. Основним аргументом є твердження про те, що пандемія — це обман і частина ширшого зловісного плану з перезавантаження світового порядку і тотального контролю над населенням.

Звичайно ж, це розлютило тих, хто особисто постраждав від коронавіруса, медичних працівників, які працювали в режимі 24/7, щоб піклуватися про хворих, і вчених, які активізували свої зусилля, щоб придумати потенційні методи лікування і ліки.

У багатьох країнах спостерігалися публічні демонстрації проти заборон і заходів соціального дистанціювання, а також мітинги проти вакцинації. Деякі навіть бачили, як медичні установи, де проходять лікування пацієнти з COVID або де проводиться вакцинація, піддаються актам вандалізму. У деяких випадках медичні працівники зазнають жорстокого поводження і загрозам.

Як же ми дійшли до цього?

На початкових етапах пандемії люди, здавалося, об’єдналися. Було відчуття єдності проти невидимого вірусу, який представляв реальну загрозу для всіх нас. Люди підтримували медичних працівників, а в деяких країнах навіть спостерігалися організовані "оплески" тим, хто ризикував життям, працюючи на "передовій".

Але з часом різні групи людей по-різному переживали пандемію. В цілому дорослі потрапляли в три табори:

Тих, хто безпосередньо постраждав від хвороби, викликаної COVID, в тому числі тих, хто працює на "передовій". Ті, кого торкнулися тільки економічні наслідки пандемії. Ті, хто вважає, що пандемія їх не торкнеться — люди, які ігнорували поради або жили таким чином, щоб обмеження не торкнулися їх.

Йшов час, економічні збитки і психологічна пригніченість ставали все сильніше.

Потім з’явилися вакцини

Спочатку сприйняття було позитивним. Нарешті у нас з’явився інструмент, який потенційно може передвіщати початок кінця пандемії. Люди були сповнені надії. Але незабаром противники вакцинації вийшли в інтернет і почали поширювати дезінформацію про себе, намагаючись перешкодити вакцинації.

Люди, які виступають проти вакцин, особливо голосно заявляють про себе. Противники вакцинації побачили, що людей, які їх підтримують досить багато і їх число збільшується.

Ми не повинні ігнорувати роль новинних агенцій в заохоченні цього конфлікту протягом всієї пандемії. Веб-стрічки тепер, як правило, покладаються на статті з клікбейтамі і гарячі телевізійні дебати, щоб привернути увагу глядачів.

Немає сумнівів в тому, що пандемія розділила нас з багатьох причин. На одужання потрібен час і керівництво з боку відповідальних осіб. Є окремі люди, великі організації і навіть цілі країни, які виграють від поглиблення цих розбіжностей. Чи вдасться їм досягти успіху, ще невідомо.