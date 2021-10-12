Врезался в жилые дома: в Калифорнии разбился частный самолет (фото, видео)

Точные причины авиакатастрофы устанавливает следствие.

В штате Калифорния, в районе Санти близ Сан-Диего легкий двухмоторный самолет "Сессна" C340 по невыясненным причинам врезался в жилой дом, зацепив стоящий поблизости грузовик почтовой компании UPS. Среди погибших — водитель грузовика. Всего погибли два человека и двое пострадали.

Об этом сообщает ABCNews.

Точная причина, почему самолет залетел в жилой район неизвестна. Спасатели рассказали, что при спуске самолет зацепил один из домов. Загорелись два дома и автомобиль почты, пострадавшие — жители этих домов с ожогами.

Пожарные тушат дома после падения самолета

Второй погибший — кардиолог в больнице регионального медицинского центра Юмы, он был в самолете.

Количество находившихся на борту самолета неизвестно.

Эта авиакатастрофа с небольшим самолетом в октябре не первая. Ранее "Телеграф" писал, что: