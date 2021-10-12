Врізався в житлові будинки: в Каліфорнії розбився приватний літак (фото, відео)
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Точні причини авіакатастрофи встановлює слідство.
У штаті Каліфорнія, в районі Санті поблизу Сан-Дієго легкий двомоторний літак "Сессна" C340 з нез’ясованих причин врізався в житловий будинок, зачепивши вантажівка поштової компанії UPS, що стояла поблизу. Серед загиблих — водій вантажівки. Всього загинуло двоє людей і двоє постраждали.
Про це повідомляє ABCNews.
Точна причина, чому літак залетів в житловий район невідома. Рятувальники розповіли, що під час спуску літак зачепив один з будинків. Загорілися два будинки і автомобіль пошти, постраждалі — жителі цих будинків з опіками.
Другий загиблий — кардіолог в лікарні регіонального медичного центру Юми, що був у літаку.
Кількість людей, що перебували на борту літака невідома.
Ця авіакатастрофа з невеликим літаком в жовтні не перша. Раніше "Телеграф" писав, що:
- В Італії літак врізався в офісну будівлю. Загинули щонайменше 8 осіб, що знаходилися на борту, а в офісній будівлі був ремонт. Трагедія сталася 3 жовтня.
- У Росії в Татарстані 10 жовтня впав пасажирський літак з 23 пасажирами. Частину людей вдалося врятуватися, обидва пілоти загинули.
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