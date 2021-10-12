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Врізався в житлові будинки: в Каліфорнії розбився приватний літак (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Згоріла машина поштової служби
Згоріла машина поштової служби

Точні причини авіакатастрофи встановлює слідство.

У штаті Каліфорнія, в районі Санті поблизу Сан-Дієго легкий двомоторний літак "Сессна" C340 з нез’ясованих причин врізався в житловий будинок, зачепивши вантажівка поштової компанії UPS, що стояла поблизу. Серед загиблих — водій вантажівки. Всього загинуло двоє людей і двоє постраждали.

Про це повідомляє ABCNews.

Точна причина, чому літак залетів в житловий район невідома. Рятувальники розповіли, що під час спуску літак зачепив один з будинків. Загорілися два будинки і автомобіль пошти, постраждалі — жителі цих будинків з опіками.

Пожежники гасять будинки після падіння літака
Пожежники гасять будинки після падіння літака

Другий загиблий — кардіолог в лікарні регіонального медичного центру Юми, що був у літаку.

Кількість людей, що перебували на борту літака невідома.

Ця авіакатастрофа з невеликим літаком в жовтні не перша. Раніше "Телеграф" писав, що:

Теги:
#США #Авіакатастрофа #Літак #Загиблі
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