Укр

Погибли дети: новые подробности наезда на участников рождественского парада в США

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Место трагедии в Уокешо Новость обновлена 22 ноября 2021, 10:47
Место трагедии в Уокешо

Мотивы злоумышленника пытаются выяснить правоохранители

В штате Висконсин (США) в результате наезда автомобиля на толпу участников рождественского парада погибли 5 человек, среди которых были дети. Еще 40 человек травмировались.

Информацию об этом подтвердили в полиции города Уокешо, где произошла трагедия.

Правоохранители отметили, что в результате наезда внедорожника на людей погибли 5 человек, однако эта цифра еще не окончательная, ведь проводится сбор дополнительной информации. Кроме того, указывают в полиции, 40 человек получили различные ранения. При этом многие люди добрались до больниц самостоятельно.

Как сообщает Fox News, среди жертв жуткого наезда были дети, однако точное число умерших среди несовершеннолетних не уточняется. Начальник пожарной охраны Уокешо Стивен Говард сообщил, что 11 взрослых и 12 детей забрали с места аварии на каретах "скорой". Пострадавших распределили по шести больницам города.

Известно, что водитель, совершивший наезд на участников рождественского парада, был арестован. Мотивы его поступка выясняют.

Стоит отметить, что рождественский парад в Уокешо традиционный. Его проводят ежегодно в воскресенье перед Днем благодарения. В этом году состоялся 59-й парад.

Напомним, что трагедия в Висконсине произошла в воскресенье, 21 ноября — автомобиль врезался в толпу участников рождественского парада, а затем на месте раздались несколько выстрелов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Российской Федерации за наезд на сотрудников полиции задержали бойца ММА Нурмагомедова.

Теги:
#США #Автомобиль #Теракт #Полиция #Висконсин
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