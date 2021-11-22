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Загинули діти: нові подробиці наїзду на учасників різдвяного параду у США

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Місце трагедії у Вокеші Новина оновлена 22 листопада 2021, 10:47
Місце трагедії у Вокеші

Мотиви зловмисника намагаються з'ясувати правоохоронці

У штаті Вісконсин (США) внаслідок наїзду автомобіля на натовп учасників різдвяного параду загинуло 5 осіб, серед яких були діти. Ще 40 осіб травмувалися.

Інформацію про це підтвердили у поліції міста Вокеша, де сталася трагедія. 

Правоохоронці зазначили, що внаслідок наїзду позашляховика на людей загинули 5 осіб, однак ця цифра ще не є остаточною, адже проводиться збір додаткової інформації. Крім того, вказують у поліції, 40 осіб отримали різноманітні поранення. При цьому багато людей дісталися до лікарень самостійно. 

Як повідомляє Fox News, серед жертв моторошного наїзду були діти, однак точка кількість померлих серед неповнолітніх не уточнюється. Начальник пожежної охорони Вокеши Стівен Говард повідомив, що 11 дорослих та 12 дітей забрали з місця аварії на каретах "швидкої". Постраждалих розподілили по шести лікарнях міста.

Відомо, що водія, який скоїв наїзд на учасників різдвяного параду, заарештували. Мотиви його вчинку з’ясовують.

Варто зазначити, що різдвяний парад у Вокеші є традиційним. Його проводять щорічно у неділю перед Днем подяки. Цьогоріч відбувся 59-й такий парад.

Нагадаємо, що трагедія у Вісконсині сталася у неділю, 21 листопада — автомобіль врізався у натовп учасників різдвяного параду, а потім на місці пролунали кілька пострілів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Російській Федерації за наїзд на співробітників поліції затримали бійця ММА Нурмагомедова.

Теги:
#США #Автомобіль #Теракт #Поліція #Вісконсін
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