В США 15-летний подросток устроил стрельбу в школе: трое детей погибли, восемь пострадали (фото, видео)

Стрелка удалось задержать на месте происшествия

В одной из школ города Оксфорд, находящемся в американском штате Мичиган, произошла стрельба — 15 — летний ученик с пистолета убил трех сверстников и ранил еще 8 человек в коридоре учебного заведения.

Как сообщает местное издание Click on Detroit, трагедия произошла около 12:50 во вторник, 30 ноября.

В коридоре средней школы Оксфорда 15-летний ученик открыл стрельбу по людям, вследствие чего от огнестрельных ранений погибли три ученика школы, а еще восемь пострадали и были госпитализированы. Через пять минут после случившегося стрелка задержали — он при аресте не сопротивлялся.

Правоохранителям удалось выяснить, что подросток стрелял с полуавтоматического пистолета и у него при себе было три обоймы патронов. Одну из них он высадил полностью. Полиция считает, что было произведено от 15 до 20 выстрелов.

Некоторые дети смогли выбраться из здания школы, где велась стрельба

Подростки были очень напуганы произошедшим

Также известно, что пистолет, из которого стрелял 15-летний ученик, приобрел его отец за несколько дней до трагедии, 26 ноября. К слову, родители мальчика не дали разрешение офицерам допрашивать их сына. О мотивах стрелка ничего не известно.

Стоит отметить, что во время стрельбы некоторые ученики забаррикадировались в классах. В СМИ появилась информация, что стрелок пытался выдать себя за помощника шерифа и ворваться к ним внутрь. Однако школьников насторожило слово "Бро" и со словами "красный флаг" они сбежали из помещения через окно.

Известно, что жертвами 15-летнего стрелка стали две девочки 14 и 17 лет 16-летний парень. Еще три человека находятся в критическом состоянии в больнице, а жизни 5 пострадавших ничего не угрожает.

Официальный власти объявили, что все школы в округе Оксфорда будут закрыты до конца недели. О ситуации доложили президенту страны Джо Байдену.

Напомним, как сообщал "Телеграф", это далеко не первый случай стрельбы в школах США. Так, в Техасе парень устроил стрельбу в учебном заведении Тимбервью, вследствие чего несколько человек получили ранения, а преступник скрылся.

Также мы писали о трагедии в российкой Перми, где 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете. Его жертвами стали 6 человек, сам он при этом был тяжело ранен полицейскими.