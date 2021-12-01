У США 15-річний підліток влаштував стрілянину в школі: троє дітей загинули, вісім постраждали (фото, відео)

Стрілка вдалося затримати на місці подій

В одній зі шкіл міста Оксфорд, що знаходиться в американському штаті Мічиган, сталася стрілянина — 15-річний учень із пістолета вбив трьох однолітків і поранив ще 8 людей у коридорі навчального закладу.

Як повідомляє місцеве видання Click on Detroit, трагедія сталася близько 12.50 у вівторок, 30 листопада.

У коридорі середньої школи Оксфорда 15-річний учень відкрив стрілянину по людях, внаслідок чого від вогнепальних поранень загинули троє учнів школи, а ще вісім постраждали і були госпіталізовані. Через п’ять хвилин стрілка затримали — він при арешті не чинив опір.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що підліток стріляв із напівавтоматичного пістолета й у нього при собі було три обойми набоїв. Одну з них висадив повністю. Поліція вважає, що було зроблено від 15 до 20 пострілів.

Деякі діти змогли вибратися з школи, де велася стрілянина

Підлітки були дуже налякані подіями

Також відомо, що пістолет, із якого стріляв 15-річний учень, придбав його батько за кілька днів до трагедії, 26 листопада. До речі, батьки хлопчика не дали дозволу офіцерам допитувати їхнього сина. Про мотиви стрілка нічого не відомо.

Варто зазначити, що під час стрілянини деякі учні забарикадувалися у класах. У ЗМІ з’явилася інформація, що стрілець намагався видати себе за помічника шерифа та увірватися до них усередину. Проте школярів насторожило слово "Бро" і зі словами "червоний прапор" вони втекли із приміщення через вікно.

Відомо, що жертвами 15-річного стрілка стали дві дівчинки 14 та 17 років 16-річний хлопець. Ще три особи перебувають у критичному стані у лікарні, а життю 5 постраждалих нічого не загрожує.

Офіційна влада оголосила, що всі школи в окрузі Оксфорда будуть закриті до кінця тижня. Про ситуацію доповіли президентові країни Джо Байдену.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", це далеко не перший випадок стрілянини у школах США. Так, у Техасі хлопець влаштував стрілянину в навчальному закладі Тімберв’ю, внаслідок чого кілька людей отримали поранення, а злочинець втік.

Також ми писали про трагедію у російській Пермі, де 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в університеті. Його жертвами стали 6 людей, сам він при цьому був тяжко поранений поліцейськими.