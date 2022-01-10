Нью-Йорк пережил масштабнейший пожар за последние десятилетия: много жертв (фото, видео)

Более шестидесяти человек получили различные травмы

Пока Украина спала, в США тем временем боролись с масштабным пожаром, вспыхнувшим в одном из многоквартирных домой Нью-Йорка. Здание в Бронксе загорелось из-за проблем с неисправным обогревателем — огонь распространялся с огромной скоростью.

Подробности трагедии сообщили в The New York Times.

Более шестидесяти пострадавших, минимум пятеро госпитализированных, около двух десятков погибших — такие предварительные оценки насчет количества жертв пожара в Бронксе. Известно, что минимум девять смертей зафиксированы среди несовершеннолетних жителей дома.

Спасателям приходилось эвакуировать жителей дома буквально с каждого этажа. При этом сообщается, что у многих на момент прихода экстренных служб наблюдались проблемы с дыханием или даже остановка сердца.

Несмотря на то, что пожарные прибыли на место инцидента за считанные минуты, быстро локализовать возгорание не удалось. Одна из причин — задымление, названное спасателями "беспрецедентным".

С последствиями пожара боролись около двухсот пожарных. Известно, что возгорание началось на третьем этаже. Когда хозяева жилья не смогли справиться с огнем, они просто убежали, оставив дверь открытой. Это не в последнюю очередь помогло стихии быстрее распространиться по зданию.

Предварительно считается, что огонь вспыхнул из-за проблем с обогревателем. Спасатели предполагают: техника могла работать несколько дней без выключения, что и привело к окончательному перегреву, замыканию и, по итогу, пожару.

Некоторые люди, пытаясь спастись, вылезали из окон по связанным простыням. Кто-то, отчаявшись, и вовсе прыгал из окна.

Местные власти уже готовятся помогать пострадавшим материально.

В Новом году с крупным пожаром уже успели столкнуться и украинские огнеборцы. Как сообщал "Телеграф", в первых числах января столичные спасатели работали над ликвидацией возгорания в одном из крупнейших развлекательных комплексов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали о крупном пожаре, случившемся в Китае — там вспыхнул грузовой самолет со множеством посылок-заказов в различные страны мира.