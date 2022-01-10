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Нью-Йорк пережив наймасштабнішу пожежу за останні десятиліття: багато жертв (фото, відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наслідки загоряння намагалися усунути близько двох сотень рятувальників Новина оновлена 10 січня 2022, 08:20
Наслідки загоряння намагалися усунути близько двох сотень рятувальників

Понад шістдесят людей отримали різні травми

Поки Україна спала, у США тим часом боролися з масштабною пожежею, яка спалахнула в одному із багатоквартирних додому Нью-Йорка. Будівля в Бронксі спалахнула через проблеми з несправним обігрівачем — вогонь поширювався з величезною швидкістю.

Подробиці трагедії повідомили у The New York Times.

Понад шістдесят постраждалих, щонайменше п’ятеро госпіталізованих, близько двох десятків загиблих — такі попередні оцінки щодо кількості жертв пожежі в Бронксі. Відомо, що мінімум дев’ять смертей зафіксовано серед неповнолітніх мешканців будинку.

Рятувальникам доводилося евакуювати мешканців будинку буквально із кожного поверху. У багатьох на момент приходу екстрених служб спостерігалися проблеми з диханням або навіть зупинка серця.

Незважаючи на те, що пожежні прибули на місце інциденту за лічені хвилини, швидко локалізувати спалах не вдалося. Однією з причин є задимлення, назване рятувальниками "безпрецедентним".

Із наслідками пожежі боролися близько двохсот пожежників. Відомо, що спалах розпочався на третьому поверсі. Коли господарі житла не змогли впоратися з вогнем, вони просто втекли, залишивши двері відчиненими. Це не в останню чергу допомогло стихії швидше поширитись по будівлі.

Попередньо вважається, що вогонь спалахнув через проблеми з обігрівачем. Рятувальники припускають: техніка могла працювати кілька днів без виключення, що призвело до остаточного перегріву, замикання і, за підсумком, пожежі.

Деякі люди, намагаючись врятуватися, вилазили з вікон пов’язаними простирадлами. Хтось, зневірившись, узагалі стрибав з вікна.

Місцева влада вже готується допомагати постраждалим матеріально.

У Новому році з великою пожежею вже встигли зіткнутися й українські вогнеборці. Як повідомляв "Телеграф", на початку січня столичні рятувальники працювали над ліквідацією загоряння в одному з найбільших розважальних комплексів. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Також ми писали про велику пожежу, що трапилася в Китаї — там спалахнув вантажний літак з безліччю посилок-замовлень у різні країни світу.

Теги:
#США #Пожежа #Нью Йорк #Жертви #Загиблі #Постраждалі
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