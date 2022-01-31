Укр

Назван самый вероятный посол США в Украине: имя и биография

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Бриджит Бринк Новость обновлена 31 января 2022, 22:02
Бриджит Бринк

Украинское правительство пока согласия не дало.

Американский президент Джо Байден определился с кандидатом на пост посла в Украине.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о действующем чрезвычайном и полномочном после США в Словакии Бриджит Бринк.

Хотя кандидатура Бринк была выбрана Байденом, согласия от украинского правительства еще не поступило, что пока не позволяет официально ее назначить.

Одобрение правительства страны, куда назначается посол, является частью стандартной процедуры и может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Бринк в настоящее время занимает пост посла в Словакии, до этого она работала в Совете нацбезопасности США, а также в посольствах Сербии, Грузии и Узбекистана.

Имеет степень бакалавра политологии, а также две степени магистра по политической теории и международным отношениям. Помимо английского также владеет российским, сербским, грузинским и французским языками.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация, что между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом растет напряжение. Причиной тому они указывают то, что якобы на Банковой считают, будто Белый дом намеренно раздувает панику вокруг темы возможного вторжения России. В Вашингтоне же считают, что Киев недооценивает угрозу.

Сам Зеленский заявлял, что никаких разногласий между ними нет.

Теги:
#Украина #США #Джо Байден
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