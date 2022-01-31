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Названий найімовірніший посол США в Україні: ім’я та біографія

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бріджіт Брінк Новина оновлена 31 січня 2022, 22:02
Бріджіт Брінк

Український уряд поки що згоди не дав.

Американський президент Джо Байден визначився із кандидатом на пост посла в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, йдеться про чинну надзвичайну й повноважну амбасадорку США у Словаччині Бріджіт Брінк.

Хоча кандидатуру Брінк було обрано Байденом, згоди від українського уряду ще не надійшло, що поки що не дозволяє офіційно її призначити.

Схвалення уряду країни, куди призначається посол, є частиною стандартної процедури й може тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Брінк наразі обіймає посаду амбасадорки у Словаччині, до цього вона працювала у Раді нацбезпеки США, а також у посольствах Сербії, Грузії та Узбекистану.

Має ступінь бакалавра політології, а також два ступені магістра з політичної теорії та міжнародних відносин. Крім англійської також володіє російською, сербською, грузинською та французькою мовами.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація, що між президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом зростає напруга. Причиною тому вони вказують на те, що нібито на Банковій вважають, ніби Білий дім навмисне роздмухує паніку навколо теми можливого вторгнення Росії. У Вашингтоні вважають, що Київ недооцінює загрозу.

Сам Зеленський заявляв, що жодних розбіжностей між ними немає.

Теги:
#Україна #США #Джо Байден
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