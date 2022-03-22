"Путина прижали к стене": в США спрогнозировали, на что может пойти россия в войне с Украиной

Американский президент подтвердил, что россияне использовали в Украине гиперзвуковые ракеты.

Президент США Джо Байден подтвердил, что российские оккупанты использовали против Украины гиперзвуковые ракеты, однако кровавый диктатор владимир путин на этом может не остановиться.

Об этом шла речь во время выступления перед гендиректорами американских компаний на мероприятии Business Roundtable.

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Байден объяснил, что россия применила гиперзвуковые ракеты потому, что это единственное оружие, в котором оккупанты уверены. Такие ракеты почти невозможно остановить, потому россияне именно ими и ударили.

Американский президент отметил, что путин сейчас "прижат к стене" — он не ожидал такого единства Запада по украинскому вопросу. Потому может пойти на то, чтобы применить против украинцев биологическое или химическое оружие.

В частности, Байден предупредил о возможной "операции под чужим флагом". Он напомнил, что РФ лживо обвиняет США и Украину в наличии у них химического или биологического оружия. По его словам, это указывает на то, что путин сам рассматривает возможность применения такого оружия.

"Только что путин говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, это значит, что он сам готовится это сделать. Это не шутки", – заявил Байден.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США и НАТО отправят в Украину мощное оружие для защиты от российских захватчиков.