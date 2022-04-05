Укр

США объединятся еще с двумя странами для создания нового оружия - Financial Times

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гиперзвуковая ракета Новость обновлена 05 апреля 2022, 18:55
Гиперзвуковая ракета

Заявление Байдена о расширении сотрудничества с Великобританией и Австралией в оборонной сфере может быть обнародовано в ближайшее время

После того, как стало известно о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты Соединенными штатами Америки, журналисты сообщают о том, что Джо Байден вскоре выступит с заявлением о создании оружия совместно с Великобританией и Австралией. Как сообщает "Телеграф", об этом пишет издание Financial Times.

Так, речь идет о сотрудничестве трех стран — США, Великобритании и Австралии – в сфере разработки гиперзвукового оружия. Совместными усилиями страны намерены расширить трехсторонний пакт о безопасности, чтобы помочь Вашингтону и его союзникам отреагировать на расширение вооруженных сил Китая.

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По данным источников издания, свое решение Байден может обнародовать уже в ближайшие сутки. Сообщается, что это будет соглашение американского лидера, премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в рамках трехстороннего оборонного пакта AUKUS между США, Австралией и Великобританией.

Главная цель такого объединения усилий, как следует из статьи, противодействие подъему Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. КНР, к слову, провела сотни испытаний гиперзвуковых ракет, которые имеют скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука. Тогда как американские военные таковыми результатами похвастаться не могут, на их счету менее дюжины подобных испытаний.

Отметим, что гиперзвуковые ракеты представляют собой проблему для США, поскольку могут маневрировать в полете на очень высоких скоростях. В то время как баллистические ракеты следуют по заданной траектории, а это облегчает их перехват.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне открытой войны россии в Украине Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное вооружение США. Однако там считают, что инициатива должна исходить от американской стороны.

Теги:
#США #Великобритания #Австралия #Оружие
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