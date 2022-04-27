В США сегодня рассмотрят исторический закон для Украины

Закон позволит быстрее поставлять оружие Украине.

В среду, 27 апреля, Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины.

Об этом сообщается на сайте Палаты представителей США.

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"Сегодня в 21:00 по киевскому времени запланировано рассмотрение акта S. 3522 — закона о ленд-лизе в защиту демократии в Украине", — сказано в сообщении.

Закон поможет ускорить передачу Украине важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, которые предусматривают, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Что такое ленд-лиз

Понятие "ленд-лиз", что стало соединением слов "дать в долг" и "сдать в аренду", появилось 11 марта 1941 года, когда Конгресс США принял закон, которым разрешались безоплатные поставки странам, чья защита является важной для самих Соединенных Штатов.

В годы Второй мировой основными получателями ленд-лиза от США стали Великобритания, СССР, Франция и Китай на общую сумму порядка 50 миллиардов долларов, что сейчас эквивалентно примерно 750 миллиардам долларов.

Напомним, 7 апреля члены американского Сената единогласно поддержали закон о ленд-лизе.

В свою очередь, Глава украинской разведки объяснил, что для Украины значит ленд-лиз от США и нужно ли нам за него платить.