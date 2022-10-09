путин идет на эскалацию: в США рассказали, будут ли дальше помогать Украине

В США напомнили, что россия может закончить войну в любой момент, просто выведя войска из Украины

Российский диктатор владимир путин не заинтересован в проведении переговоров с Украиной и продолжает демонстрировать новые меры по эскалации конфликта, поэтому США будут продолжать поставки оборонной помощи для ВСУ.

Как сообщает Reuters, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, во время выступления на канале ABC.

Он воздержался от комментариев относительно взрыва на мосту через Керченский пролив, но отметил, что войну начало российское руководство и оно же может ее закончить в любой момент, просто выведя войска из Украины.

"На самом деле нам нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу сказать, то это то, что путин начал эту войну и путин может закончить ее сегодня же, просто выведя свои войска из страны", — сказал Кирби.

Вместе с тем он подчеркнул, что последние действия показывают, что российский диктатор не намерен это делать и продолжает предпринимать меры по эскалации конфликта. К этому он отнес мобилизацию в россии и политические шаги по попытке "аннексировать" четыре украинские области.

Кирби добавил, что у Вашингтона нет информации о том, что путин готов применить ядерное оружие против Украины, а потому США не станут менять свои стратегические позиции. Кроме того, он добавил, что США и впредь будут поддерживать украинскую армию.

Как сообщалось ранее, путин в последнее время неоднократно угрожал Украине и миру ядерным оружием, впрочем, в Вашингтоне четко дали понять, что его использование может быть расценено, как нападение на НАТО, поскольку радиация может затронуть европейских союзников.

Вместе с тем британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, путин все же не решится использовать ядерное оружие против Украины и на то есть несколько веских причин.