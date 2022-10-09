путін йде на ескалацію: у США розповіли, чи далі допомагатимуть Україні

У США нагадали, що росія може закінчити війну будь-якої миті, просто вивівши війська з України

Російський диктатор володимир путін не зацікавлений у проведенні переговорів з Україною і продовжує демонструвати нові заходи щодо ескалації конфлікту, тому США продовжуватимуть постачання оборонної допомоги для ЗСУ.

Як повідомляє Reuters, про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, під час виступу на каналі ABC.

Він утримався від коментарів щодо вибуху на мосту через Керченську протоку, але зазначив, що війну почало російське керівництво і воно ж може її закінчити будь-якої миті, просто вивівши війська з України.

"Насправді нам нічого додати до повідомлень про вибух на мосту. Що я можу сказати, то це те, що путін почав цю війну і путін може закінчити її сьогодні ж, просто вивівши свої війська з країни", — сказав Кірбі.

Водночас він підкреслив, що останні дії показують, що російський диктатор не має наміру це робити і продовжує вживати заходів щодо ескалації конфлікту. До цього він відніс мобілізацію в росії та політичні кроки щодо спроби "анексувати" чотири українські області.

Кірбі додав, що Вашингтон не має інформації про те, що путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, а тому США не змінюватимуть свої стратегічні позиції. Крім того, він додав, що США й надалі підтримуватимуть українську армію.

Як повідомлялося раніше, путін останнім часом неодноразово погрожував Україні та світу ядерною зброєю, втім, у Вашингтоні чітко дали зрозуміти, що його використання може бути розцінене як напад на НАТО, оскільки радіація може торкнутися європейських союзників.

Водночас британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш, путін все ж таки не наважиться використовувати ядерну зброю проти України і на те є кілька вагомих причин.