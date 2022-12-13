Уже на этой неделе? CNN узнало о подготовке США к передаче Украине ЗРК Patriot

Украина вскоре сможет получить мощные системы ПВО

Украина может вскоре получить крайне необходимые для защиты воздушного пространства установки, поскольку в США готовятся огласить свое решение о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как информирует CNN со ссылкой на официальных лиц и представителей администрации президента США Джо Байдена, соответствующий план был разработан Пентагоном, но пока ожидает утверждения со стороны министра обороны Ллойда Остина.

Издание подчеркивает, что планы должны быть согласованы в ближайшие дни, после чего в сжатые сроки установки перебросят на военную базу в Германии и затем отправят в Украину.

Также сообщается, что специалисты ВСУ пройдут обучение по использованию этих систем ПВО в Графенвере (Германия).

Источники издания отметили, что эти комплексы являются сложными в освоении и требовательны к логистике, а подготовка экипажей обычно занимает несколько месяцев. Однако в администрации Байдена понимают украинские реалии и угрозу постоянных ракетных ударов, что и заставило в конечном итоге принять решение о передаче установок.

Как сообщалось ранее, на фоне массированных ракетных ударов россиян по объектам украинской инфраструктуры на Западе все чаще поднимается тема поставок систем ПВО для их защиты. В частности страны "Большой семерки" после саммита обязались помочь Украине с защитой воздушного пространства от российского ракетного террора.