Попадает ли западное оружие в руки преступников: в США ответили на российские фейки об Украине

В Пентагоне опровергли заявления россиян о том, что оружие из Украины попадает в третьи страны

В США в очередной раз развеяли популярный российский фейк о том, что западное оружие, которое поставляется в виде военной помощи Украине, якобы попадает в руки преступных организаций и террористов.

Как передает Укринформ, спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга сообщил, что в США нет никаких подтверждений тому, что западное оружие было передано третьим странам.

"Сейчас у нас нет достоверной информации, которая указывала бы на то, что имело место любое перенаправление украинской помощи для незаконного использования", — сказал он.

По его словам, в оборонном ведомстве США видят, что украинские военные продолжают эффективно использовать как американское, так и другое западное оружие для усиления собственной армии и возвращения оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, россияне активно используют спекуляции на теме передачи западного оружия третьим странам с целью сорвать их поставки в Украину. В западных СМИ подобная информация уже появлялась в июле, однако в оборонном ведомстве США эту информацию опровергли.