Попадает ли западное оружие в руки преступников: в США ответили на российские фейки об Украине
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В Пентагоне опровергли заявления россиян о том, что оружие из Украины попадает в третьи страны
В США в очередной раз развеяли популярный российский фейк о том, что западное оружие, которое поставляется в виде военной помощи Украине, якобы попадает в руки преступных организаций и террористов.
Как передает Укринформ, спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга сообщил, что в США нет никаких подтверждений тому, что западное оружие было передано третьим странам.
"Сейчас у нас нет достоверной информации, которая указывала бы на то, что имело место любое перенаправление украинской помощи для незаконного использования", — сказал он.
По его словам, в оборонном ведомстве США видят, что украинские военные продолжают эффективно использовать как американское, так и другое западное оружие для усиления собственной армии и возвращения оккупированных территорий.
Как сообщалось ранее, россияне активно используют спекуляции на теме передачи западного оружия третьим странам с целью сорвать их поставки в Украину. В западных СМИ подобная информация уже появлялась в июле, однако в оборонном ведомстве США эту информацию опровергли.