В россии опять заговорили о том, что оружие из Украины попадает на Ближний Восток и в Африку

Постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, что якобы западные поставки вооружений Украине создают угрозу для всего мира и запросил заседание Совбеза ООН на 9 декабря.

Как сообщают пропагандистские СМИ, небензя завил, что предназначенное для Украины западное оружие якобы "попадает в руки бандитов и террористов" в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Российский дипломат говорит, что большое количество оружия якобы попало к боевикам в районе озера Чад в Нигерии. При этом он заявил, что в схемах участвуют международные преступные группировки и украинские должностные лица.

При этом он добавил, что москва готова к переговорам с Киевом для "устранения причин", из-за которых россия начала свою так называемую "спецоперацию", но добавил, что она продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре.

Стоит отметить, что россия не впервые использует тему нецелевого использования оружия, чтобы сорвать его поставки в Украину. Например, подобная информация уже появлялась в западных СМИ в июле, когда сообщалось, что американское оружие могло передаваться третьим странам. В Пентагоне тогда эти сообщения опровергли.