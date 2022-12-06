росія знову хоче зібрати Радбез ООН: у лаврова зробили кілька заяв

У росії знову заговорили про те, що зброя з України потрапляє на Близький Схід та до Африки.

Постійний представник росії при ООН василь небензя заявив, що нібито західні постачання озброєнь Україні створюють загрозу для всього світу і запросив засідання Ради безпеки ООН на 9 грудня.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, небензя завив, що призначена для України західна зброя нібито "попадає в руки бандитів та терористів" у Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Російський дипломат говорить, що велика кількість зброї нібито потрапила до бойовиків у районі озера Чад у Нігерії. При цьому він заявив, що у схемах беруть участь міжнародні злочинні угруповання та українські посадові особи.

При цьому він додав, що Москва готова до переговорів з Києвом для "усунення причин", через які росія розпочала свою так звану "спецоперацію", але додав, що вона продовжить завдавати ударів по українській інфраструктурі.

Варто зазначити, що росія не вперше використовує тему нецільового використання зброї, щоб зірвати її постачання в Україну. Наприклад, подібна інформація вже з’являлася у західних ЗМІ у липні, коли повідомлялося, що американська зброя могла передаватися третім країнам. У Пентагоні ці повідомлення спростували.