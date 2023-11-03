Впервые в истории: американский флот возглавила женщина-адмирал (биография и фото)

Она имеет 38-летний опыт работы

Американский флот возглавила адмирал Лиза Франкетти. Она стала первой женщиной, занявшей пост старшего офицера ВМФ США, а также первой женщиной, вошедшей в Объединенный комитет начальников штабов – американский Генштаб.

Об этом сообщает DW. Сенат США утвердил ее на должности начальника военно-морских операций 95 голосами против 1.

Франкетти — уроженка Рочестера, штат Нью-Йорк, она офицер надводных войск. Была командующей на всех уровнях, в том числе на военно-морском эсминце и дважды служила командиром ударной группы авианосца. Она имеет 38-летний опыт работы и является второй женщиной в ВМС США, получившей звание четырехзвездочного адмирала.

Лиза Франкетти

Кроме того, Лиза Франкетти имеет степень бакалавра наук в области журналистики и магистра в сфере менеджмента. Она также училась в Военно-морском колледже и стала второй женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США.

Адмирал Лиза Франкетти имеет ряд наград. Среди них — медаль "За выдающиеся заслуги в обороне", медаль "За выдающиеся заслуги", пять наград Почетного легиона, медаль "За заслуги" (пять наград), Почетную медаль ВМФ и морской пехоты (четыре награды) и медаль за заслуги перед ВМФ и морской пехотой (две награды).

Франкетти родилась в 1964 году, она замужем и имеет детей. Во время своего пребывания на посту командующего Шестым флотом США, базирующимся в Италии, Франкетти руководила первым в истории применением ракет "Томагавк", запущенных подводной лодкой класса "Вирджиния".

21 июля 2023 года президент Байден назначил ее начальником военно-морских операций. Она стала исполнять обязанности 14 августа 2023 года, после выхода на пенсию своего предшественника. Сенат утвердил ее на этот пост 2 ноября, она сразу же дала присягу.

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