Вперше в історії: американський флот очолила жінка-адмірал (біографія та фото)

Вона має 38-річний досвід роботи

Американський флот очолила адмірал Ліза Франкетті. Вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду старшого офіцера ВМФ США, а також першою жінкою, яка увійшла до Об’єднаного комітету начальників штабів – американського Генштабу.

Про це повідомляє DW. Сенат США затвердив її на посаді начальника військово-морських операцій 95-ма голосами проти 1.

Франкетті – уродженка Рочестера, штат Нью-Йорк, вона офіцер надводних військ. Була командувачем на всіх рівнях, у тому числі на військово-морському есмінці та двічі служила командиром ударної групи авіаносця. Вона має 38-річний досвід роботи та є другою жінкою у ВМС США, яка отримала звання чотиризіркового адмірала.

Ліза Франкетті

Крім того, Ліза Франкетті має ступінь бакалавра наук у галузі журналістики та магістра у сфері менеджменту. Вона також навчалася у Військово-морському коледжі та стала другою жінкою, яка дослужилася до рангу чотиризіркового адмірала ВМС США.

Адмірал Ліза Франкетті має низку нагород. Серед них медаль "За видатні заслуги в обороні", медаль "За видатні заслуги", п’ять нагород Почесного легіону, медаль "За заслуги" (п’ять нагород), Почесну медаль ВМФ та морської піхоти (чотири нагороди) та медаль за заслуги перед ВМФ та морською піхотою (дві нагороди).

Франкетті народилася в 1964 році, вона одружена і має дітей. Під час свого перебування на посаді командувача Шостого флоту США, що базується в Італії, Франкетті керувала першим в історії застосуванням ракет "Томагавк", запущених підводним човном класу "Вірджинія".

21 липня 2023 року президент Байден призначив її начальником військово-морських операцій. Вона почала виконувати обов’язки 14 серпня 2023 року, після виходу на пенсію свого попередника. Сенат затвердив її на цю посаду 2 листопада, вона одразу ж принесла присягу.

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