"Цей процес триватиме": у Білому домі відповіли на статтю Залужного

Ми розвиваємось і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, — Кірбі

У Білому домі відреагували на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі назвав її одним із важливих аргументів, що підтверджують нагальну необхідність подальшої підтримки України.

Про це він сказав під час прес-брифінгу у Вашингтоні. Його слова цитує "Укрінформ".

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", — зазначив представник адміністрації Байдена у відповідь на те, що Залужний виклав у своїй статті.

Кірбі додав, що у процесі війни змінюються потреби сторін. У тому числі це стосується систем озброєнь, які партнери надають Україні.

"Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", — зазначив представник адміністрації Байдена.

При цьому Кірбі наголосив, що задовольняти актуальні потреби було б легше, якби Конгрес ухвалив запит президента США Джо Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі із підтримкою України. Координатор Ради нацбезпеки додав, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, а й поповнення коштів Сполучених Штатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як кремль відреагував на слова Залужного, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут і жодна зі сторін не може просуватися. пєсков не залишив цієї заяви без відповіді.

Зверніть увагу! "Телеграф" згадав де та про що були минулі статті Залужного, і який вплив вони мали на військову допомогу: Захід чує Залужного? Як його публікації у відомих ЗМІ позначаються на зброї для України