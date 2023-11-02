"Цілі будуть досягнуті": у путіна відповіли на гучну заяву Залужного

Його слова ніхто не сприймає всерйоз

Прес-секретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков відреагував на слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут і жодна зі сторін не може просуватися, оскільки однаково технологічно оснащена. пєсков вкотре заявив, що "цілі СВО мають бути виконані".

Його слова цитують росЗМІ. Спікер кремля також сказав, що "росія послідовно продовжує проводити спецоперацію".

пєсков також, у повній відповідності до канонів російської пропаганди, сильно перебільшив успіхи російської армії у війні проти України: "Києву давно треба зрозуміти, що абсурдно навіть говорити про можливість його перемоги на полі бою", сказав він.

Однак пєскову ніхто не вірить, у мережі пишуть, що його слова варто сприймати з точністю до навпаки. Мало того, цілі так званої "СВО" стільки разів змінювалися, що абсолютно незрозуміло, про які саме говорить пєсков.

"Залишилося цілі переписати в черговий раз", "Ви цілі спочатку назвіть", "Сказав пєсков і пішов міняти черговий памперс", "А цілі які? Він хоч сам знає?", "Коли це говорить пєсков — можна сприймати з точністю до навпаки ", — пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше пєсков спробував спростувати чутки про хворобу путіна і що його замінює двійник, але зробив лише гірше. Його коментар лише переконав усіх, що з путіним щось не так.