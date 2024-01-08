Глава Пентагона в больнице с таинственной болезнью: Белый дом сделал заявление

В Пентагоне пока не уточняют, от чего лечат Остина

В США заверили, что глава Пентагона Ллойд Остин, который, как ранее стало известно, госпитализирован, может полностью исполнять свои обязанности. Хоть и из больницы.

Об этом сообщили в Белом доме. По словам представителей администрации американского президента, Остин справляется со своими обязанностями.

Также там добавили, что на сегодняшний день планов по отправлению министра обороны в отставку нет.

Напомним, по данным СМИ, 22 декабря Остин якобы прошел некую медицинскую процедуру, через день вернулся домой, а 1 января начал испытывать сильную боль, и его поместили в реанимацию. Уже 6 января сам министр сообщил, что идет на поправку и надеется в ближайшее время вернуться в Пентагон, но не сообщил других подробностей о своем недуге.

В недавней новости Associated Press указывалось, что Остин был помещен в отделение интенсивной терапии в Армейском медицинском центре Уолтера Рида "из-за его медицинских потребностей, но затем остался в этом месте отчасти из-за соображений конфиденциальности".

Как можно понять из сообщения Белого дома, Остин остается в больнице до сих пор. В Пентагоне пока не уточняют, от чего лечат Остина.

Напомним, ранее мы писали о том, что Остин раскрыл ближайшие планы США по Украине.