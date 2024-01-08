Глава Пентагону у лікарні з таємничою хворобою: Білий дім зробив заяву
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У Пентагоні поки не уточнюють, від чого лікують Остіна
У США запевнили, що голова Пентагону Ллойд Остін, який, як раніше стало відомо, госпіталізований, може повністю виконувати свої обов’язки. Хоч і з лікарні.
Про це повідомили у Білому домі. За словами представників адміністрації американського президента, Остін справляється зі своїми обов’язками.
Також там додали, що на сьогоднішній день планів щодо відправки міністра оборони у відставку немає.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, 22 грудня Остін нібито пройшов якусь медичну процедуру, через день повернувся додому, а 1 січня почав відчувати сильний біль, і його помістили до реанімації. Вже 6 січня сам міністр повідомив, що йде на поправку і сподівається найближчим часом повернутися до Пентагона, але не повідомив інших подробиць про свій недуг.
У нещодавній новині Associated Press вказувалося, що Остін був поміщений у відділення інтенсивної терапії в Армійському медичному центрі Уолтера Ріда "через його медичні потреби, але потім залишився в цьому місці частково через міркування конфіденційності".
Як можна зрозуміти з повідомлення Білого дому, Остін залишається в лікарні й досі. У Пентагоні поки що не уточнюють, від чого лікують Остіна.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Остін розкрив найближчі плани США щодо України.