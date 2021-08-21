Какой праздник 21 августа: народные приметы и запреты
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21 августа в народе празднуют День Мирона Ветрогона. Также в каждую третью субботу августа отмечают Международный день бездомных животных.
В субботу, 21 августа, православная церковь почитает память святого Мирона, критского чудотворца.
Мирон родился в семье земледельцев. Был очень добрым и отзывчивым человеком, и за это жители Крита единодушно избрали его своим епископом. С Мироном связано множество удивительных легенд. Одна из них гласит, что когда река Тритон грозила городу большим наводнением, священнослужитель вернул ее в русло одним движением жезла.
Праздник в народе получил название "Ветрогон", так как обычно в это время ветры показывают свою необузданность. Погода с 21 августа становится по-настоящему осенней.
Ежегодно каждую третью субботу августа во всем мире отмечают День бездомных животных. Праздник был установлен в 1992 году за инициативы Международного общества прав животных и при поддержке зоозащитных организаций более чем 150 стран мира. Целью праздника является привлечение внимания к проблемам бездомных животных, которым на улице уготована печальная участь. Согласно статистическим данным, 75% бездомных животных остаются брошенными безответственными хозяевами.
Имеются у этого дня и свои приметы.
Народные приметы 21 августа:
- Каким будет Мирон – такой, по приметам, и будет погода в январе.
- Плохая погода 21 августа – ненастье продержится до Бабьего лета.
- Если утром туман и роса, значит погода будет хорошая.
- Родившиеся 21 августа будут заботиться об обездоленных. Носить им следует агат.
Что нельзя делать 21 августа:
- Стоит в Миронов день избегать конфликтов и ссор, не злиться.
- Не желательно заниматься в этот день рискованными делами, проводить финансовые операции.
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