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Яке свято 21 серпня: народні прикмети і заборони

Автор
Т. Кармазіна
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Автор
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Яке свято 21 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 20 серпня 2021, 13:18
Свято 21 серпня 2021

21 серпня в народі святкують День Мирона Вітрогона. Також в кожну третю суботу серпня відзначають Міжнародний день безпритульних тварин.

У суботу, 21 серпня, православна церква вшановує пам’ять святого Мирона, критського чудотворця.

Мирон народився в сім’ї хліборобів. Був дуже доброю і чуйною людиною, і за це жителі Криту одностайно обрали його своїм єпископом. З Мироном пов’язано безліч дивовижних легенд. Одна з них свідчить, що коли річка Тритон загрожувала місту великою повінню, священнослужитель повернув її в русло одним рухом жезла.

Святитель Мирон чудотворець
Святитель Мирон чудотворець

Свято в народі отримало назву "Вітрогон", так як зазвичай в цей час вітри показують свою неприборканість. Погода з 21 серпня стає по-справжньому осінньою.

Щорічно кожної третьої суботи серпня в усьому світі відзначають День бездомних тварин. Свято було встановлено в 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства прав тварин і за підтримки зоозахисних організацій більш ніж 150 країн світу. Метою свята є привернення уваги до проблем бездомних тварин, яким на вулиці вготована сумна доля. Згідно зі статистичними даними, 75% бездомних тварин залишаються покинутими безвідповідальними господарями.

Бездомне цуценя
Бездомне цуценя

Є у цього дня і свої прикмети.

Народні прикмети 21 серпня:

  • Яким буде Мирон — такий, за прикметами, і буде погода в січні.
  • Погана погода 21 серпня — негода протримається до Бабиного літа.
  • Якщо вранці туман і роса, значить погода буде хороша.
  • Народжені 21 серпня будуть піклуватися про знедолених. Носити їм слід агат.

Що не можна робити 21 серпня:

  • Варто в Миронів день уникати конфліктів і сварок, не злитися.
  • Не бажано займатися в цей день ризикованими справами, проводити фінансові операції.
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