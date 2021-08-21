Яке свято 21 серпня: народні прикмети і заборони

21 серпня в народі святкують День Мирона Вітрогона. Також в кожну третю суботу серпня відзначають Міжнародний день безпритульних тварин.

У суботу, 21 серпня, православна церква вшановує пам’ять святого Мирона, критського чудотворця.

Мирон народився в сім’ї хліборобів. Був дуже доброю і чуйною людиною, і за це жителі Криту одностайно обрали його своїм єпископом. З Мироном пов’язано безліч дивовижних легенд. Одна з них свідчить, що коли річка Тритон загрожувала місту великою повінню, священнослужитель повернув її в русло одним рухом жезла.

Святитель Мирон чудотворець

Свято в народі отримало назву "Вітрогон", так як зазвичай в цей час вітри показують свою неприборканість. Погода з 21 серпня стає по-справжньому осінньою.

Щорічно кожної третьої суботи серпня в усьому світі відзначають День бездомних тварин. Свято було встановлено в 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства прав тварин і за підтримки зоозахисних організацій більш ніж 150 країн світу. Метою свята є привернення уваги до проблем бездомних тварин, яким на вулиці вготована сумна доля. Згідно зі статистичними даними, 75% бездомних тварин залишаються покинутими безвідповідальними господарями.

Бездомне цуценя

Є у цього дня і свої прикмети.

Народні прикмети 21 серпня:

Яким буде Мирон — такий, за прикметами, і буде погода в січні.

Погана погода 21 серпня — негода протримається до Бабиного літа.

Якщо вранці туман і роса, значить погода буде хороша.

Народжені 21 серпня будуть піклуватися про знедолених. Носити їм слід агат.

Що не можна робити 21 серпня: