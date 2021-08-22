Скандал с "медалями" имени Ивана Баканова принял новый оборот

Памятные "медали" с именем главы СБУ оказались монетами

После скандала в сети с "медалями имени Ивана Баканова" в Службе безопасности Украины заявили, что это были всего лишь памятные монеты, которые стали обычной практикой для спецслужб других стран.

Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на информационный запрос "Украинской правды".

В ведомстве отметили, что выпускникам действительно вручали награды с именем главы СБУ Ивана Баканова, однако это были не медали, а так называемые "коины" — памятные монеты, на которых чеканят имена руководителей спецслужб и в других странах.

При этом пресс-служба назвала вручениее этих наград "обычным событием" и обвинила СМИ в информационных манипуляциях.

В то же время, пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что в Украине такие монеты вручили впервые, несмотря на то, что это является общепринятой практикой в других спецслужбах мира.

Напомним, как сообщал "Телеграф", поздно вечером в субботу, 21 августа, в сети появились фото "медалей" с именем главы СБУ Иванова Баканова. Журналист Владимир Бойко сообщил, что их вручили выпускникам Академии СБУ. На кадрах действительно был предмет круглой формы с Государственным гербом Украины и подписью Иван Баканов на аверсе, а также эмблемой СБУ и надписью Служба Безопасности Украины на реверсе изделия. После этого пользователи сети обвинили Баканова в тщеславии.

Памятные монеты для выпускников Академии СБУ