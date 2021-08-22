Скандал з "медалями" імені Івана Баканова прийняв новий оборот

Пам'ятні "медалі" з іменем глави СБУ виявилися монетами

Після скандалу у мережі з "медалями імені Івана Баканова" у Службі безпеки України заявили, що це були всього лише пам’ятні монети, які стали звичайною практикою для спецслужб інших країн.

Про це йдеться у відповіді прес-служби СБУ на інформаційний запит "Української правди".

У відомстві зазначили, що випускникам дійсно вручали відзнаки з іменем очільника СБУ Івана Баканова, однак це були не медалі, а так звані "коїни" — пам’ятні монети, на яких карбують імена очільників спецслужб і в інших країнах.

При цьому прес-служба назвала вручення цих відзнак "звичайною подією" і звинуватила ЗМІ у інформаційних маніпуляціях.

Водночас, речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що в Україні такі монети вручили вперше, попри те, що це є загальноприйнятою практикою у інших спецслужбах світу.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері у суботу, 21 серпня, у мережі з’явилися фото "медалей" з іменем глави СБУ Іванова Баканова. Журналіст Володимир Бойко повідомив, що їх вручили випускникам Академії СБУ. На кадрах дійсно був предмет круглої форми з Державним гербом України та підписом Іван Баканов на аверсі, а також емблемою СБУ та написом Служба Безпеки України — на реверсі виробу. Після цього користувачі мережі звинуватили Баканова у марнославстві.

Пам'ятні монети для випускників Академії СБУ