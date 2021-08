Молчание - звук страха: немецкий фотограф показал реалии жизни в оккупированном Крыму

Немец показал жизнь крымских татар после оккупации полуострова Россией

В "Крымском доме" в Киеве открылась выставка немецкого фотографа Морица Кюстнера, который показал, как на самом деле живут татары в оккупированном Россией Крыму.

По информации DW, эксклюзивные кадры ранее использовались в книге о Крыме "Silence is the Sound of Fear" ( "Молчание — звук страха"), которая получила награду в Германии. Теперь же снимки можно увидеть в рамках одноименной фотовыставки, которая недавно открылась в Киеве.

Кюстнер показал жизнь крымских татар после оккупации РФ

Кюстнер говорит: чтобы сделать эти снимки, он ездил в аннексированный Крым четырежды, начиная с 2015 года. Последняя его поездка была не из приятных: российские пограничники устроили обыск и допрос. Однако, продолжает немец, он все же смог защитить свои источники информации и не раскрыл имена героев.

Фотограф говорит, что был поражен гостеприимству крымских татар, с которыми поддерживает дружеские отношения и сейчас. На фото — татары в изгнании, ветераны, женщины и дети.

Немец увидел жизнь крымчан изнутри и показал миру

В Украине же говорят, что работы немецкого художника имеют большое политическое значение.

Отметим, что сама книга, по мотивам которой открылась фотовыставка, продается в сети за 32 евро (996 грн).

Как ранее сообщал "Телеграф", на оккупированном полуострове Крым во вторник, 17 августа, российские силовики провели сразу пять обысков в домах крымских татар, после чего задержали их.