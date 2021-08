Мовчання — звук страху: німецький фотограф показав реалії життя в окупованому Криму

Німець показав життя кримських татар після окупації півострова Росією

В "Кримському будинку" в Києві відкрилася виставка німецького фотографа Моріца Кюстнера, який показав, як насправді живуть татари в окупованому Росією Криму.

За інформацією DW, ексклюзивні кадри раніше використовувалися в книзі про Крим "Silence is the Sound of Fear" ( "Мовчання — звук страху"), яка отримала нагороду в Німеччині. Тепер же знімки можна побачити в рамках однойменної фотовиставки, яка нещодавно відкрилася в Києві.

Кюстнер показав життя кримських татар після окупації РФ

Кюстнер каже: щоб зробити ці знімки, він їздив в анексуваний Крим чотири рази, починаючи з 2015 року. Остання його поїздка була не з приємних: російські прикордонники влаштували обшук і допит. Однак, продовжує німець, він все ж зміг захистити свої джерела інформації і не розкрив імена героїв.

Фотограф каже, що був вражений гостинністю кримських татар, з якими підтримує дружні відносини і зараз. На фото — татари у вигнанні, ветерани, жінки і діти.

Німець побачив життя кримчан зсередини і показав світу

В Україні ж кажуть, що роботи німецького художника мають велике політичне значення.

Відзначимо, що сама книга, за мотивами якої відкрилася фотовиставка, продається в мережі за 32 євро (996 грн).

Як раніше повідомляв "Телеграф", на окупованому півострові Крим у вівторок, 17 серпня, російські силовики провели відразу п’ять обшуків в будинках кримських татар, після чого затримали їх.