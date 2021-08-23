Может ли поздний выход на пенсию продлить жизнь хотя бы на пару лет?

Можно ли продлить жизнь, сохраняя физическую активность и продолжая работать

Исследователи провели опрос, обратившись к респондентам с вопросом: "Какое из следующих утверждений вы считаете верным? – Мужчины с хорошим здоровьем принимают решение работать дольше и выходить на пенсию позже? Или же они становятся здоровее потому, что продолжают работать и не спешат выходить на пенсию?"

Недавняя статья на сайте "MSN" в колонке "Retirement Weekly" рассказывает о попытках понять, что есть причина, а что следствие в этом непростом вопросе. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Этот вопрос о курице и яйце лежит в основе давних дебатов на тему пенсионных планов: могут ли будущие пенсионеры улучшить свое здоровье и долголетие, продолжая работать и откладывая выход на пенсию?

Исследование проводила Алиса Зулкарнайн, экономист-исследователь из Нидерландского бюро анализа экономической политики, и Мэтью Рутледж, профессор экономики в Бостонском колледже. Они смогли разделить причину и следствие, проанализировав влияние изменения налоговой политики в Нидерландах в начале августа.

Что удалось узнать в результате исследований

Эта политика, действовавшая с 2009 по 2013 год, предусматривала существенные налоговые льготы для поощрения людей к продолжению работы после достижения возраста 62 лет. Политика имела ожидаемый эффект, поскольку доля лиц в этой возрастной группе , которые продолжали трудиться, значительно выросла. Это позволило исследователям сравнить последующий уровень смертности в этой группе с уровнем смертности в предыдущей группе, в которой были люди чуть более старшего возраста.

Конечно, у группы, которая продолжала свою трудовую деятельность дольше, уровень смертности был ниже. Исследователи убедились, что этот результат нельзя объяснить никакими другими факторами, которые, как показали предыдущие исследования, имеют отношение к уровню смертности.

Поскольку многие люди, которым в период с 2009 по 2013 год исполнилось 62 года, все еще живы, невозможно сказать, является ли зафиксированное исследователями снижение уровня смертности долговременным или временным. Но если это будет продолжаться дольше, исследователи подсчитали, что те, кто продолжает работать, могут увеличить продолжительность своей жизни на целых два года.

Это недавнее исследование хорошо согласуется с другим исследованием, о котором несколько лет назад уже писали в колонке "Retirement Weekly". Это более раннее исследование было сосредоточено на том, что произошло с уровнем смертности после того, как в конце 1950-х — начале 1960-х годов система социального обеспечения была изменена, чтобы люди могли выходить на пенсию раньше срока. Авторы, Мария Фицпатрик из Корнельского университета и Тимоти Мур из Мельбурнского университета в Австралии, обнаружили заметный рост смертности среди тех, кто воспользовался изменением и вышел на пенсию в возрасте 62 лет.

Как влияет пол на продолжительность жизни

Интересно отметить, что как более раннее, так и недавнее исследование показало, что ускорение или отсрочка выхода на пенсию оказывает гораздо большее влияние на мужчин, чем на женщин. Мы можем только предполагать, почему это так, но одна из возможностей заключается в том, что после выхода на пенсию мужчины ведут более нездоровый образ жизни, чем женщины.

Например, некоторые исследования показали, что после выхода на пенсию мужчины, в среднем становятся более малоподвижными, увеличивают потребление алкоголя и табака и уменьшают свое социальное взаимодействие. Все эти виды поведения коррелируют с ухудшением здоровья и долголетием.

Ответить на этот вопрос было почти невозможно, потому что так трудно установить, что есть причина, а что следствие. Хотя статистикам уже давно известно, что люди, которые работают дольше и откладывают выход на пенсию, как правило, более здоровы, они также знают, что корреляция не является причинно-следственной связью.

Недавнее исследование Центра пенсионных исследований Бостонского колледжа позволило хотя бы частично решить эту загадку. Они обнаружили, что более длительная работа на самом деле ведет к увеличению продолжительности жизни.

Краткий итог

Очевидно, необходимы дополнительные исследования. Но мы уже знаем более чем достаточно, чтобы быть уверенными в важности здорового образа жизни, независимо от нашего возраста. Эти новые исследования как минимум намекают на то, что это особенно важно, когда мы решаем уйти на пенсию.

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