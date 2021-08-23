Чи може пізній вихід на пенсію продовжити життя хоча б на пару років?

Чи можна продовжити життя, зберігаючи фізичну активність і продовжуючи працювати

Дослідники провели опитування, звернувшись до респондентів з питанням: "Яке з наступних тверджень ви вважаєте вірним? — Чоловіки з гарним здоров’ям приймають рішення працювати довше і виходити на пенсію пізніше? Або ж вони стають здоровішими тому, що продовжують працювати і не поспішають виходити на пенсію?"

Недавня стаття на сайті "MSN" в колонці "Retirement Weekly" розповідає про спроби зрозуміти, що є причина, а що наслідок в цьому непростому питанні. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Це питання про курку і яйце лежить в основі давніх дебатів на тему пенсійних планів: чи можуть майбутні пенсіонери поліпшити своє здоров’я і довголіття, продовжуючи працювати і відкладаючи вихід на пенсію?

Дослідження проводила Аліса Зулкарнайн, економіст-дослідник з Нідерландського бюро аналізу економічної політики, і Метью Рутледж, професор економіки в університеті Бостона. Вони змогли розділити причину і наслідок, проаналізувавши вплив зміни податкової політики в Нідерландах на початку серпня.

Що вдалося дізнатися в результаті досліджень

Ця політика, що діяла з 2009 по 2013 рік, передбачала суттєві податкові пільги для заохочення людей до продовження роботи після досягнення віку 62 років. Політика мала очікуваний ефект, оскільки частка осіб у цій віковій групі, які продовжували працювати, значно зросла. Це дозволило дослідникам порівняти наступний рівень смертності в цій групі з рівнем смертності в попередній групі, в якій були люди трохи більш старшого віку.

Звичайно, у групи, яка продовжувала свою трудову діяльність довше, рівень смертності був нижче. Дослідники переконалися, що цей результат не можна пояснити жодними іншими факторами, які, як показали попередні дослідження, мають відношення до рівня смертності.

Оскільки багато людей, яким в період з 2009 до 2013 року виповнилося 62 роки, все ще живі, неможливо сказати, чи є зафіксоване дослідниками зниження рівня смертності довготривалим або тимчасовим. Але якщо це буде тривати довше, дослідники підрахували, що ті, хто продовжує працювати, можуть збільшити тривалість свого життя на цілих два роки.

Це недавнє дослідження добре узгоджується з іншим дослідженням, про яке кілька років тому вже писали в колонці "Retirement Weekly". Це більш раннє дослідження було зосереджено на тому, що сталося з рівнем смертності після того, як в кінці 1950-х — початку 1960-х років система соціального забезпечення була змінена, щоб люди могли виходити на пенсію раніше терміну. Автори, Марія Фіцпатрік з Корнельського університету і Тімоті Мур з Мельбурнського університету в Австралії, виявили помітне зростання смертності серед тих, хто скористався зміною і вийшов на пенсію у віці 62 років.

Як впливає стать на тривалість життя

Цікаво відзначити, що як більш раннє, так і недавнє дослідження показало, що прискорення або відстрочка виходу на пенсію надає набагато більший вплив на чоловіків, ніж на жінок. Ми можемо тільки припускати, чому це так, але одна з можливостей полягає в тому, що після виходу на пенсію чоловіки ведуть більш нездоровий спосіб життя, ніж жінки.

Наприклад, деякі дослідження показали, що після виходу на пенсію чоловіки, в середньому стають більш малорухомими, збільшують споживання алкоголю і тютюну і зменшують свою соціальну взаємодію. Всі ці види поведінки корелюють з погіршенням здоров’я і довголіттям.

Відповісти на це питання було майже неможливо, тому що так важко встановити, що є причина, а що наслідок. Хоча статистикам вже давно відомо, що люди, які працюють довше і відкладають вихід на пенсію, як правило, більш здорові, вони також знають, що кореляція не є причинно-наслідковим зв’язком.

Недавнє дослідження Центру пенсійних досліджень Бостонського коледжу дозволило хоча б частково вирішити цю загадку. Вони виявили, що більш тривала робота насправді веде до збільшення тривалості життя.

Короткий підсумок

Очевидно, необхідні додаткові дослідження. Але ми вже знаємо більш ніж достатньо, щоб бути впевненими у важливості здорового способу життя, незалежно від нашого віку. Ці нові дослідження як мінімум натякають на те, що це особливо важливо, коли ми вирішуємо піти на пенсію.

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